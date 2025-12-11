В Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів: деталі

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер вони створюються виключно в електронному форматі

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку "Резерв+".

Для громадян, які не мають можливості завжди користуватись електронним документом, доступна паперова версія. Її можна:

роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія.

отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

Свириденко пояснила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

У Міноборони додали, що запроваджені зміни є частиною процесу розбудови "сучасної та прозорої" системи військового обліку, яка покликана сприяти підвищенню ефективності оборонних процесів.

У застосунку "Резерв+" з'явилося фото власника

У застосунку "Резерв+" з'явилося фото власника електронного документа, повідомили в Міноборони.

Щоб фото почало відображуватися, достатньо оновити застосунок та документ у ньому до останньої версії. Але фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт. Проте "Резерв ID" без фото має таку саму юридичну силу, як і застосунок із фото.

Якщо протягом кількох днів фото, за наявності у громадянина біометричного паспорта, не підтягнулося, користувачам радять скористатися розділом у меню "Виправити дані онлайн".

Про "Резерв+"

"Резерв+" — це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, створений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він слугує електронним кабінетом, де можна швидко та зручно оновити персональні дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК).

Через застосунок користувачі мають доступ до своєї інформації, внесеної в реєстр Оберіг, зокрема можуть дізнатися, який статус мають як військовозобов’язані чи резервісти. "Резерв+" також надає змогу подавати запити на відстрочку від служби, отримувати сповіщення та користуватися іншими цифровими послугами у сфері військового обліку.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.