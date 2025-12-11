Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине обновили порядок оформления военно-учетных документов: детали

Резерв+
Электронный документ в "Резерв+" становится основным для военнообязанных / Минобороны

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. Теперь они создаются исключительно в электронном формате

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила   премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении "Резерв+".

Для граждан, не имеющих возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно:

  • распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Действие.
  • получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

Свириденко пояснила, что переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета.

В Минобороны добавили, что введенные изменения являются частью процесса развития "современной и прозрачной" системы военного учета, которая призвана способствовать повышению эффективности оборонных процессов.

В приложении "Резерв+" появилось фото владельца

В приложении "Резерв+" появилось фото владельца электронного документа, сообщили   в Минобороны.

Чтобы отобразить фото, достаточно обновить приложение и документ в нем до последней версии. Но фото появится только у пользователей, имеющих биометрический паспорт. Однако "Резерв ID" без фото имеет такую же юридическую силу, как и приложение с фото.

Если в течение нескольких дней фото, при наличии у гражданина биометрического паспорта не подтянулось, пользователям советуют воспользоваться разделом в меню "Исправить данные онлайн".

О "Резерв+"

"Резерв+ "   — это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр Оберіг, в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. "Резерв+" также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.

Автор:
Светлана Манько