В Украине обновили порядок оформления военно-учетных документов: детали

Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. Теперь они создаются исключительно в электронном формате

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении "Резерв+".

Для граждан, не имеющих возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно:

распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Действие.

получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

Свириденко пояснила, что переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета.

В Минобороны добавили, что введенные изменения являются частью процесса развития "современной и прозрачной" системы военного учета, которая призвана способствовать повышению эффективности оборонных процессов.

В приложении "Резерв+" появилось фото владельца

В приложении "Резерв+" появилось фото владельца электронного документа, сообщили в Минобороны.

Чтобы отобразить фото, достаточно обновить приложение и документ в нем до последней версии. Но фото появится только у пользователей, имеющих биометрический паспорт. Однако "Резерв ID" без фото имеет такую же юридическую силу, как и приложение с фото.

Если в течение нескольких дней фото, при наличии у гражданина биометрического паспорта не подтянулось, пользователям советуют воспользоваться разделом в меню "Исправить данные онлайн".

О "Резерв+"

"Резерв+ " — это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр Оберіг, в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. "Резерв+" также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.