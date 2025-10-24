Запланована подія 2

Электронный ТЦК: в Украине запустили цифровизацию оформления и продления отсрочек

Резерв+
Большинство отсрочек теперь можно оформить в Резерв+ / Минобороны

Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочек. Большинство отсрочек теперь можно оформить в “Резерв+” или же обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработает с 1 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

"Это решение - важная часть создания экосистемы "е-ТЦК", цель которой - перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования", - отметила она.

Изменения предполагают автоматическое продление, цифровой формат оформления и расширяют возможности подачи документов через ЦНАП.

Что меняется с 1 ноября

Автоматическое продолжение

Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически без повторных заявлений и очередей в ТЦК. Это касается людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий, определенных постановлением Правительства №560.

Отсрочка в смартфоне

  • Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в ТЦК.
  • 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через "Резерв+".
  • Девять типов отсрочек уже доступны в этом приложении.
  • Пользователи получают цифровой документ с QR-кодом, который можно показать прямо с телефона или распечатать – оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Подача заявления через ЦНАП

  • Для тех, кто не может воспользоваться смартфоном или чей тип отсрочки еще не прибавили в "Резерв+", заявление можно подать в ЦНАПе.
  • Администратор внесет данные в электронную систему через портал "Дія" и передаст заявление в ТЦК.
  • ЦНАП – это только место подачи заявления, а решение об отсрочке принимает ТЦК. Результат заявитель будет получать по электронной почте или непосредственно в ЦНАПе.

О "Резерв+"

"Резерв+ "   — это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр Оберіг, в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. "Резерв+" также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.

Напомним, недавно "Резерв+" стала доступна отсрочка для людей с инвалидностью без пенсионных удостоверений.

Автор:
Татьяна Бессараб