Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,28

41,20

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны запускает бета-тест отсрочок в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

"Резерв+" тестирует отсрочку для родителей детей с инвалидностью
"Резерв+" тестирует отсрочку для родителей детей с инвалидностью / Минобороны

Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование новой функции в приложении "Резерв+" — оформление онлайн-отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Чтобы присоединиться к тестированию и первым получить новый тип отсрочки, нужно заполнить специальную форму. Участие могут принимать как родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, так и родители совершеннолетних.

Механизм онлайн-отсрочки работает автоматически:

  1. пользователь подает запрос в приложении;
  2. система проверяет основания через государственные реестры;
  3. при подтверждении информация отображается в электронном военном документе.

Процесс обычно занимает несколько часов и не требует сбора бумажных справок или посещения ТЦК.

В "Резерв+" уже доступны отсрочки для людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, родителей троих и более детей, семей защитников с ребенком, супругов людей с инвалидностью, лиц с временной непригодностью и работников учебных заведений.

Добавим, в августе у “Резерв+” появилась новая функция: теперь можно оформить отсрочку от мобилизации для тех, у кого один из супругов имеет инвалидность I или II группы.

Автор:
Татьяна Гойденко