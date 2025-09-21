Минобороны запускает бета-тест отсрочок в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование новой функции в приложении "Резерв+" — оформление онлайн-отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Чтобы присоединиться к тестированию и первым получить новый тип отсрочки, нужно заполнить специальную форму. Участие могут принимать как родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, так и родители совершеннолетних.

Механизм онлайн-отсрочки работает автоматически:

пользователь подает запрос в приложении; система проверяет основания через государственные реестры; при подтверждении информация отображается в электронном военном документе.

Процесс обычно занимает несколько часов и не требует сбора бумажных справок или посещения ТЦК.

В "Резерв+" уже доступны отсрочки для людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, родителей троих и более детей, семей защитников с ребенком, супругов людей с инвалидностью, лиц с временной непригодностью и работников учебных заведений.

Добавим, в августе у “Резерв+” появилась новая функция: теперь можно оформить отсрочку от мобилизации для тех, у кого один из супругов имеет инвалидность I или II группы.