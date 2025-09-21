Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Міноборони запускає бета-тест відстрочок у "Резерв+" для батьків дітей з інвалідністю

"Резерв+" тестує відстрочку для батьків дітей з інвалідністю
"Резерв+" тестує відстрочку для батьків дітей з інвалідністю / Міноборони

Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування нової функції у застосунку "Резерв+" — оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Щоб долучитися до тестування та серед перших отримати новий тип відстрочки, потрібно заповнити спеціальну форму. Участь можуть брати як батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю, так і батьки повнолітніх.

Механізм онлайн-відстрочки працює автоматично:

  1. користувач подає запит у застосунку;
  2. система перевіряє підстави через державні реєстри;
  3. у разі підтвердження інформація відображається в електронному військовому документі.

Процес зазвичай займає кілька годин і не потребує збору паперових довідок чи відвідування ТЦК.

Наразі у "Резерв+" вже доступні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, батьків трьох і більше дітей, сімей захисників із дитиною, подружжя людей з інвалідністю, осіб із тимчасовою непридатністю та працівників закладів освіти.

Додамо, у серпні в “Резерв+” з'явилася нова функція: тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для тих, у кого один із подружжя має інвалідність I або II групи.

Автор:
Тетяна Гойденко