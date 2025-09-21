- Категорія
Міноборони запускає бета-тест відстрочок у "Резерв+" для батьків дітей з інвалідністю
Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування нової функції у застосунку "Резерв+" — оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
Щоб долучитися до тестування та серед перших отримати новий тип відстрочки, потрібно заповнити спеціальну форму. Участь можуть брати як батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю, так і батьки повнолітніх.
Механізм онлайн-відстрочки працює автоматично:
- користувач подає запит у застосунку;
- система перевіряє підстави через державні реєстри;
- у разі підтвердження інформація відображається в електронному військовому документі.
Процес зазвичай займає кілька годин і не потребує збору паперових довідок чи відвідування ТЦК.
Наразі у "Резерв+" вже доступні відстрочки для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, батьків трьох і більше дітей, сімей захисників із дитиною, подружжя людей з інвалідністю, осіб із тимчасовою непридатністю та працівників закладів освіти.
Додамо, у серпні в “Резерв+” з'явилася нова функція: тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для тих, у кого один із подружжя має інвалідність I або II групи.