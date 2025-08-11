У "Резерв+" запрацював сервіс сплати штрафу за неявку за повісткою: як працює нова функція

Сьогодні, 11 серпня, у “Резерв+” з’явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Після оплати штрафу відмітка про порушення та "червона стрічка" у застосунку зникнуть. Але це не скасовує обов’язку громадян виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як пояснили у відомстві, Якщо людині вручили повістку належним чином – особисто чи поштою – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Як сплатити штраф?

Сплата штрафу за неприбуття за повісткою працює так само, як і за невчасне уточнення даних. Для цього потрібно:

Завантажити "Резерв+"; Перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення; Впродовж трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться внести повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після сплати відмітка про наявність штрафу, та звана "червона стрічка", зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, потрібно оновити військовий документ у "Резерв+".

Нагадаємо, у "Резерв+" з’явилася нова категорія відстрочки — для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, а також наукових установ та організацій.