В "Резерв+" заработал сервис уплаты штрафа за неявку по повестке: как работает новая функция

Сегодня, 11 августа, у “Резерв+” появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут. Но это не упраздняет обязанности граждан выполнять требования военного учета. Поэтому повестки могут поступать и дальше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как пояснили в ведомстве, если человеку вручили повестку должным образом – лично или почтой – он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 3. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Как уплатить штраф?

Уплата штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как за несвоевременное уточнение данных. Для этого нужно:

Скачать "Резерв+"; Перейти к разделу "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения; В течение трех дней ТЦК должна рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн – 50% от полной суммы. В оплату есть 20 дней.

Если не оплатить этот срок, придется внести полную сумму – 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

После уплаты отметка о наличии штрафа, так называемая "красная лента", исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть актуальный статус, необходимо обновить военный документ в Резерв+.

