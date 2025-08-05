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"Резерв+" упростил процедуру: как оформить отсрочку, если у супругов есть инвалидность
В обновленном приложении "Резерв+" появилась новая функция: теперь можно оформить отсрочку от мобилизации для тех, у кого один из супругов имеет инвалидность I или II группы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Как оформить отсрочку в "Резерв+" по уходу за лицом с инвалидностью
Для оформления отсрочки через приложение "Резерв+" необходимо, чтобы информация об инвалидности одного из супругов была внесена в соответствующие государственные реестры (Единой информационной системы социальной сферы или Пенсионного фонда), а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Процедура оформления отсрочки:
- На главном экране приложения нажмите три точки.
- Выберите опцию "Подать запрос на отсрочку".
- Выберите подходящую категорию отсрочки.
После этих шагов пользователь получит уведомление о результате.
Отсрочки в "Резерв+"
В Минобороны напомнили, что сервис оформления отсрочок заработал в ноябре прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочок оформляется именно в приложении.
Запуск сервиса реализован Министерством обороны Украины в сотрудничестве с Министерством социальной политики, семьи и единства, Министерством юстиции и Пенсионным фондом Украины при поддержке Федерального министерства обороны Германии и Офиса эффективного регулирования BRDO. А также при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, внедряемого Академией электронного управления (Эстония).
Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" появились два новых сервиса – отображение данных об инвалидности в электронном военном документе и возможность хранить его предыдущую версию при обновлении.
Ранее сообщалось, что в конце июня 2025 через мобильное приложение "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение правил военного учета .