В приложении "Резерв+" теперь отображаются данные об инвалидности

В мобильном приложении "Резерв+" появились два новых сервиса – отображение данных об инвалидности в электронном военном документе и возможность хранить его предыдущую версию при обновлении.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Теперь в цифровом военном документе будет указана группа и причина инвалидности, если такие данные есть. Также после обновления документа его предыдущая версия не будет удаляться автоматически – она будет оставаться в приложении, позволяющем иметь доступ к архивной записи.

В случае большой нагрузки на систему в документе будет отображаться информативная лента с приблизительным временем завершения обновления.

"Продолжаем наполнять "Резерв+" полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса военного учета", — отметила заместитель министра обороны по вопросам министра обороны.

Министерство обороны продолжает развивать цифровые инструменты для военнообязанных, чтобы сделать учет максимально удобным и прозрачным.

Напомним, ранее в приложении "Резерв+" была возможность оформления отсрочки для людей с инвалидностью, данные которых внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), но они не находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и имел соответствующее пенсионное удостоверение.