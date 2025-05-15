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В Резерв+ добавили еще две категории для отсрочки от мобилизации
В приложении Резерв+ появились две новые категории для оформления отсрочки от мобилизации — для лиц с временной непригодностью по заключению ВЛК и семей военнослужащих, имеющих ребенка до 18 лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Новые отсрочки в Резерв+
"Продолжаем расширять количество отсрочок в Резерв+. Наша цель – чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому двигаемся", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Для оформления отсрочки в приложении Резерв+ требуется:
- нажать на три точки на главном экране;
- выбрать раздел "Подать запрос на отсрочку";
- указать соответствующую категорию; дождаться сообщения с результатом разбирательства.
Кроме этого, в Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.
Замминистра сообщила, что вскоре в приложении Резерв+ появятся два новых сервиса .
- Первый позволит видеть информацию об установленной группе инвалидности;
- второй — объяснять причины нарушения правил военного учета.
Если раньше в приложении просто отмечалось, что нарушение есть, то теперь пользователь сможет узнать его суть – например, необновление данных или неявку по повестке.
О Резерве+
Резерв+ — это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).
Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр Оберіг, в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. Резерв+ также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.
Напомним, недавно "Резерв+" стала доступна отсрочка для людей с инвалидностью без пенсионных удостоверений.