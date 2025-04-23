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В приложении "Резерв+" можно узнать об изменении данных и получить уведомления из реестра

Резерв+
Резерв+ будет сообщать об изменениях в Обереге и позволяет исправлять данные / Минобороны

Минобороны обновило функционал приложения "Резерв+", который предназначен для взаимодействия военнообязанных с системой военного учета.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Теперь пользователи могут получить расширенную информацию о себе из реестра "Оберег" и оперативно узнавать об изменении данных через push-уведомления.

В частности, в приложении появилась возможность сформировать PDF-файл с детализированной информацией из реестра "Оберіг". Для этого необходимо зайти в электронный военный документ, нажать на три точки и выбрать соответствующий раздел.

Также в "Резерв+" появились push-уведомления о ключевых изменениях в реестре, в частности, о предоставлении или снятии с розыска. По словам Минобороны, это только первый этап развития уведомлений.

Кроме того, в приложение добавили шесть новых категорий для запросов на исправление данных в реестре:

  • "Требует уточнения" - если человек находится в реестре, но не привязан к ТЦК;
  • Ошибка в персональных данных – например, в фамилии или дате рождения;
  • "Нарушение правил военного учета" - если нарушение уже устранено, но статус остался;
  • "На учете" - когда лицо нужно снять или исключить с учета;
  • Ошибка данных о бронировании — когда информация о бронировании отсутствует или некорректна;
  • Актуализация данных о работе – возможность обновить сведения через реестр Пенсионного фонда.

" Новые сервисы расширяют количество ситуаций, которые можно исправить с помощью приложения. Продолжаем делать "Резерв+" удобной экосистемой для военнообязанных, благодаря которой можно устранить свои трудности без визита в ТЦК и ожидания в очередях ", — подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Добавим, что у "Резерв+" появилось еще одно нововведение – в электронных направлениях на ВЛК можно увидеть дату прибытия на медосмотр. Это касается только тех направлений, которые были созданы в последней версии программы.

Автор:
Татьяна Гойденко