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Отсрочка в "Резерв+" теперь доступна людям с инвалидностью без пенсионных удостоверений
В приложении "Резерв+" расширили возможности оформления отсрочки для людей с инвалидностью. Теперь воспользоваться услугой могут лица, данные которых внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Ранее такая опция была доступна только тем, кто находился в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и имел соответствующее пенсионное удостоверение.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов от пользователей", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Украины Екатерина Черногоренко.
Как оформить отсрочку
Чтобы оформить отсрочку в приложении "Резерв+", необходимо:
- Нажмите на три точки на главном экране.
- Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку".
- Указать соответствующую категорию.
- Дождаться уведомления с результатом.
Если данные не найдены в реестре, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить:
- Оригинал первичного документа, подтверждающего инвалидность.
- Документ, идентифицирующий личность.
Напомним, что осенью прошлого года в приложении "Резерв+" появилась возможность оформления отсрочки для трех категорий граждан:
- Людей с инвалидностью, имеющих пенсионное удостоверение ПФУ.
- Студенты, аспиранты и докторанты.
- Многодетные родители, воспитывающие троих детей до 18 лет в совместном браке.
Поддержка лиц с инвалидностью
Напомним, недавно правительство расширило доступ украинцев к программе компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь право на получение государственной компенсации будут также самозанятые лица и физические лица-предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.
Минсоцполитики внедряет новую систему социального страхования "еПотенциал", которая подразумевает мультидисциплинарную оценку статуса инвалидности. Среди нововведений — предоставление удлиненного оплачиваемого лечения более года и поддержка во время реабилитации.