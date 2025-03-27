Отсрочка в "Резерв+" теперь доступна людям с инвалидностью без пенсионных удостоверений

В приложении "Резерв+" расширили возможности оформления отсрочки для людей с инвалидностью. Теперь воспользоваться услугой могут лица, данные которых внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Ранее такая опция была доступна только тем, кто находился в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и имел соответствующее пенсионное удостоверение.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов от пользователей", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Украины Екатерина Черногоренко.

Как оформить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку в приложении "Резерв+", необходимо:

Нажмите на три точки на главном экране. Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку". Указать соответствующую категорию. Дождаться уведомления с результатом.

Если данные не найдены в реестре, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить:

Оригинал первичного документа, подтверждающего инвалидность.

Документ, идентифицирующий личность.

Напомним, что осенью прошлого года в приложении "Резерв+" появилась возможность оформления отсрочки для трех категорий граждан:

Людей с инвалидностью, имеющих пенсионное удостоверение ПФУ.

Студенты, аспиранты и докторанты.

Многодетные родители, воспитывающие троих детей до 18 лет в совместном браке.

Поддержка лиц с инвалидностью

Напомним, недавно правительство расширило доступ украинцев к программе компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь право на получение государственной компенсации будут также самозанятые лица и физические лица-предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.

Минсоцполитики внедряет новую систему социального страхования "еПотенциал", которая подразумевает мультидисциплинарную оценку статуса инвалидности. Среди нововведений — предоставление удлиненного оплачиваемого лечения более года и поддержка во время реабилитации.