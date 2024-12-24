Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,99

+0,11

EUR

43,65

+0,13

Наличный курс:

USD

42,28

42,20

EUR

44,21

44,00

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удлиненный больничный в реформе "є Потенціал": как это будет работать

єПотенціал, человек с инвалидностью
Реформа есть Потенциал имеет целью создать условия для полноценной реабилитации человека после сложной болезни. Фото: Pexels

Минсоцполитики вводит новую систему социального страхования "єПотенціал" с мультидисциплинарной оценкой статуса инвалидности.

В законопроекте №12209, который Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, предусмотрено, что для того, чтобы сделать полноценный процесс восстановления человека после травмы или тяжелого заболевания и сбора всех данных, предусматривается возможность оплачиваемого больничного до более чем одного года.

Об этом рассказала в интервью Delo.ua министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, в большинстве случаев, если речь идет об обычных болезнях, таких как ОРВИ, больничный будут предоставлять стандартно на 1-2 недели. Однако в более сложных ситуациях — например, перелом бедра, ампутация, инсульт или онкология будут задействованы удлиненный больничный.

Жолнович считает несправедливым, что сейчас после тяжелого инсульта человеку дают четыре месяца больничного, а затем предлагают оформить инвалидность. В этом случае человек остается без реабилитации и дохода.

"Похожая ситуация с онкологическими заболеваниями. Между сессиями химиотерапии человек находится в сложном состоянии и не может работать. Но временная инвалидность оставляет его без достойной поддержки, в том числе финансовой. Это несправедливо. Есть и те, кто пытается самостоятельно реабилитироваться, работая и одновременно бегая на процедуры, отпрашиваясь у работодателя. объяснила министр.

Министерство предлагает изменить подход: при сложных заболеваниях больничный может занять до 14 месяцев, при этом предполагается оплата как стационарной, так и амбулаторной реабилитации.

"Человек сможет реабилитироваться и в то же время, если пожелает, работать ограниченно, например, на неполный рабочий день", — подчеркнула глава ведомства.

По словам Жолнович, такой больничный более выгоден, чем выплаты по инвалидности.

"Разве это нормально, что человек со статусом инвалидности получает поддержку в размере всего 2000 гривен? Больничный, по крайней мере, — это во многих случаях 70-100% твоей заработной платы. Это гораздо лучшее финансовое покрытие, особенно на время, пока человек восстанавливается", — добавила министерша.

Впрочем, важнее, по ее словам, — не средства, а возможности для своевременной реабилитации. Здесь государство готово вложить в человека, чтобы не упустить возможность полноценно восстановиться и вернуться к жизни.

"Очень важно, человек будет иметь доступ ко всем нужным средствам реабилитации и социальным услугам с самого начала лечения, независимо от того, установлена ли инвалидность. Это действительно ключевой момент: помогать вовремя, когда человеку это больше всего нужно. Потому что если правильно поддержать человека на этапе лечения, это напрямую повлияет на то, как она сможет жить дальше", — отметила Жолнович.

Больше о реформе читайте в полном интервью с Оксаной Жолнович.


Автор:
Леся Соловчук