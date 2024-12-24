Подовжений лікарняний у реформі "єПотенціал": як це працюватиме

Мінсоцполітики запроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал" з мультидисциплінарною оцінкою статусу інвалідності. У новаціях передбачається надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримку під час реабілітації.

У законопроєкті №12209, який Верховна Рада вже підтримала у першому читанні, передбачено, що для того, щоб зробити повноцінний процес відновлення людини після травми чи важкого захворювання і збору всіх даних, передбачається можливість оплачуваного лікарняного до більш ніж одного року.

Про це розповіла в інтерв'ю Delo.ua міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, у більшості випадків, якщо йдеться про звичайні хвороби, як-от ГРВІ, лікарняний надаватимуть стандартно на 1-2 тижні. Проте у складніших ситуаціях — як-от перелом стегна, ампутація, інсульт або онкологія буде задіяно подовжений лікарняний.

Жолнович вважає несправедливим, що зараз після тяжкого інсульту людині дають чотири місяці лікарняного, а далі пропонують оформити інвалідність. У такому разі людина залишається без реабілітації та доходу.

"Схожа ситуація з онкологічними захворюваннями. Між сесіями хіміотерапії людина перебуває у складному стані й не може працювати. Але тимчасова інвалідність залишає її без гідної підтримки, в тому числі фінансової. Це несправедливо. Є й ті, хто намагається самостійно реабілітуватися, працюючи й одночасно бігаючи на процедури, відпрошуючись у роботодавця. Це теж не людяно", - пояснила міністерка.

Міністерство пропонує змінити підхід: при складних захворюваннях лікарняний може тривати до 14 місяців, при цьому передбачається оплату як стаціонарної, так і амбулаторної реабілітації.

"Людина зможе реабілітуватися і водночас, якщо забажає, працювати обмежено, наприклад, на неповний робочий день", - наголосила очільниця відомства.

За словами Жолнович, такий лікарняний вигідніший, аніж виплати з інвалідності.

"Хіба це нормально, що людина зі статусом інвалідності отримує підтримку у розмірі лише2000 гривень? Лікарняний, принаймні, - це в багатьох випадках 70-100% твоєї заробітної плати. Це набагато краще фінансове покриття, особливо на час, поки людина відновлюється", - додала міністерка.

Втім важливіше, за її словами, - не кошти, а можливості для вчасної реабілітації. Тут держава готова вкласти в людину, щоб не втратити можливість повноцінно відновитись і повернутись до життя.

"Дуже важливо, людина матиме доступ до всіх потрібних засобів реабілітації й соціальних послуг із самого початку лікування, незалежно від того, чи встановлено інвалідність. Це справді ключовий момент: допомагати вчасно, коли людині це найбільше потрібно. Бо якщо правильно підтримати людину на етапі лікування, це напряму вплине на те, як вона зможе жити далі", - зауважила Жолнович.

Більше про реформу читайте у повному інтерв'ю з Оксаною Жолнович.



