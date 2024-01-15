У МОЗ розповіли, в яких випадках можна отримати паперовий лікарняний замість електронного

Через війну, можливі збої в роботі енергосистеми та зв'язку можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі охорони здоров'я і сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Якщо лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності медичним висновком, у таких обставинах він має право видали правильно оформлений паперовий листок непрацездатності, повідомляють у МОЗ.

Дана ситуація допускається у наступних випадках:

Якщо сплив термін для виправлення помилок у висновку про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). У цьому випадку рішення про видання листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я або керівник закладу.

У випадку відсутності зв'язку між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більше ніж 7 днів.

Під час воєнного стану, коли користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.

У випадку, коли пацієнт звертається за продовженням випадку тимчасової непрацездатності з порушенням термінів, що спричинено воєнним часом (наприклад, перебуванням під окупацією). Рішення про продовження виданого лікарняного приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник закладу, і вказується номер листка непрацездатності, який продовжується.

У МОЗ додають, що видання паперових листків непрацездатності можливе під час воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення.

Залежно від обставин, можливе поєднання електронного та паперового лікарняного в межах одного випадку тимчасової непрацездатності.

Нагадаємо, раніше МОЗ спростило оформлення е-лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними, під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.