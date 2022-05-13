Як отримати е-лікарняний переселенцям за кордоном: роз'яснення МОЗ

Міністерство охорони здоров'я спростило оформлення електронних лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними, під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

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Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Зазначається, що оформити е-лікарняний та отримати соціальні виплати можуть такі категорії непрацездатності:

захворювання або травма загального характеру;

догляд за хворою дитиною;

вагітність та пологи;

ортопедичне протезування;

Спершу потрібно зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти.

Для формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності. Таким підтвердженням має бути довідка чи виписка, в якій буде вказаний діагноз/статус пацієнта. Якщо документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою.

"У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Нагадаємо, Фонд соцстрахування профінансує декретну допомогу вагітним працівницям, які виїхали за кордон через війну, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні. Тепер отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності можна дистанційно.