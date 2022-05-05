Вагітні отримають декретну допомогу від Фонду соцстрахування навіть з-за кордону

Фонд соціального страхування профінансує декретну допомогу вагітним працівницям, які виїхали за кордон через війну, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

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Про це повідомила пресслужба Фонду.

Аби фінансування стало можливим, МОЗ спростило процедуру формування медвисновків. Тепер отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності можна дистанційно.

"Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Фонді, створений без особистого прийому е-лікарняний щодо вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги.

Також для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі Фонд проведе фінансування.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ "Про забезпечення реєстрації новонароджених в умовах воєнного стану". Це рішення дозволяє зареєструвати народження дитини в тому випадку, якщо пологи трапилися не в медзакладі.