МОЗ спростило реєстрацію новонароджених під час воєнного стану

Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ "Про забезпечення реєстрації новонароджених в умовах воєнного стану".

Як повідомляє прес-служба МОЗ, це рішення дозволяє зареєструвати народження дитини в тому випадку, якщо пологи трапилися не в медзакладі.

У цьому випадку документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (за формою 103/о) зможуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого.

За інформацією міністерства, реєструвати народження дитини у такий спосіб зможуть усі медичні працівники, які перебувають у трудових відносинах з ліцензіатами медичної практики, у тому числі, та надають екстрену медичну допомогу.

Таким чином, усім медустановам, що надають медичну допомогу, рекомендують забезпечити своїх працівників запасом надрукованих бланків за формою 103/о.

Якщо медик не зможе видати породіллі медичне свідоцтво про народження (за формою 103/о), він може виписати довідку довільної форми у двох примірниках. Одна з них передається матері, а друга на зберігання медустанови.

Окрім цього, отримати свідоцтво про народження можна також за особистим зверненням породіллі до закладу охорони здоров'я.

При цьому слід мати з собою медичні документи про спостереження за вагітністю або бути зареєстрованими в електронній системі охорони здоров'я, де містяться медичні записи про вагітність.

Нагадаємо, у пологових будинках Києва з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну (24 лютого) народилося 390 немовлят, у тому числі 199 хлопчиків та 191 дівчинка.