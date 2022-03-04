С начала войны в Киеве родились 390 детей и лемур Байрактар

В роддомах Киева в последние 8 дней родилось 390 младенцев, в том числе 199 мальчиков и 191 девочка, а в зоопарке столицы родился лемур, которого назвали Байрактаром. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, больницы города всем необходимым обеспечены и продолжают работу, "врачи находятся на боевом дежурстве". Также работает большинство коммунальных аптек "Фармация".

"И я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарством в коммунальные аптеки", — призвал градоначальник, напомнив, что в столице также работает гуманитарный штаб для желающих оказать помощь, и для людей, которым эта помощь сегодня нужна.

Кроме того, он напомнил, что между правым и левым берегом сейчас работают только два моста — Северный и Дарницкий, но призвал жителей воздержаться от передвижения по городу ради их же безопасности и спускаться в убежища по сигналу тревоги.

По оценке мэра, ночь на 4 марта прошла в Киеве прошла относительно спокойно, однако несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны. При этом город продолжает готовиться к обороне: на улицах возводится все больше блокпостов и ограничительных блоков, устанавливаются противотанковые ежи.

Напомним также, что на четвертый день войны в Киевском зоопарке родились двое козлят. При этом с начала войны 24 февраля он закрыт для посетителей, однако не прекратил уход за животными. Как заверил зоопарк 4 марта, у него есть электричество, тепло и вода, а все животные накормлены и находятся под круглосуточным наблюдением ветеринаров.