Общество 10 минут назад

Неизвестные сожгли контактный зоопарк в киевском парке "Совки" (ФОТО, ВИДЕО)

По словам свидетелей, в ходе пожара прозвучало несколько взрывов

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Сильный пожар произошел днем 11 ноября в мини-зоопарке, расположенном в лесопарке "Совки" в Киеве. Об этом сообщает столичный телеканал Live.

Отмечается, что работники зоопарка и случайные свидетели перенесли клетку с кроликами на безопасное расстояние: ни они, ни живущий там ослик не пострадали.

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Также со ссылкой на свидетелей утверждается, что из-за пожара произошло и несколько взрывов газовых баллонов, а сам огонь охватил несколько строений, при этом пострадали и деревья.

"Сотрудники зоопарка со слезами на глазах рассказывают: "Двое молодых людей подожгли сено, и оно моментально вспыхнуло", — добавляют журналисты.

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В свою очередь, Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что узнало о возгорании в здании на территории парка "Совки" в 14:06.

К месту происшествия были сразу направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию они обнаружили, что огнем охвачено действующее здание заведения общепита. При этом существовала угроза распространения огня на расположенные рядом сооружения.

Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров в 14:51, а в 15:08 ликвидирован. К ликвидации были привлечены четыре единицы техники, а также 17 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители. Полиция пока официальных сообщений об инциденте не давала.

Напомним, что 21 октября произошел пожар в зоопарке, расположенном в центральном парке Луцка: тогда погибли три обезьяны.

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