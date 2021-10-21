В зоопарке Луцка сгорел домик с животными: три обезьяны погибли (ФОТО)

В Луцке утром 21 октября произошел пожар в зоопарке, приведший к гибели животных. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области, сообщение о пожаре поступило в 7:19.

На место направили шесть единиц техники 1-й, 2-й и 25-й пожарно-спасательных частей региона. Установлено, что горел деревянный домик размером 2 на 3 метра, где жили обезьянки.

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В 7:32 пожар был локализован, а в 7:42 ликвидирован. В результате погибли три черных хохлатых мангабея (приматы семейства мартышковых, водятся в Демократической Республике Конго). Причины пожара устанавливаются.

Напомним также, что в начале октября на птицефабрике во Львовской области сгорели 30 тысяч цыплят.

В конце июля в Хмельницкой области перевернулся грузовик со свиньями, в результате чего погибли десятки животных.

В феврале в Мукачево Закарпатской области сгорел свинокомплекс, из-за чего погибло 165 животных.