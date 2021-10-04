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40 минут назад

Во Львовской области на птицефабрике сгорели 30 тысяч цыплят

В Пустомытах произошел пожар на птицефабрике

Фото ГУ ГСЧС Львовской области Фото ГУ ГСЧС Львовской области
Фото ГУ ГСЧС Львовской области

2 октября в городе Пустомыты Львовской области на птицеферме по улице Фабричной произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Пожар возник в кирпичном одноэтажном птичнике, крытом железобетонными плитами. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

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"В результате пожара погибли 30 тысяч голов суточных цыплят бройлера, пламя уничтожило подстилку соломы отдельными ячейками на площади 60 кв. м, 5 линий кормоподачи, 6 линий поения, 6 тепловых пушек, повредило дверь на площади 4 кв. м. Пожарным удалось спасти здание птичника от уничтожения огнем, а также 13 тысяч голов суточных цыплят бройлера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли 32 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в Полтавской области прекращение электроснабжения "Кременчугской птицефабрики" привело к гибели 600 тысяч кур.

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