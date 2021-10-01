Происшествия 1 час назад

В Румынии из-за пожара в больнице погибли девять пациентов с Covid-19

Мертвыми найдены почти все находившиеся в отделении интенсивной терапии

Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии
Фото: Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии

Девять пациентов с Covid-19 погибли утром 1 октября в результате пожара в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы в румынском городе Констанца, передает Digi24.

Как рассказал начальник инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца Кристиан Амарандей, девять из десяти пациентов, находившихся в отделении, были найдены мертвыми на своих койках. Все они опознаны.

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По его словам, когда спасатели попали внутрь помещения, система подачи кислорода была остановлена. В то же время в других частях больницы пострадавших не оказалось — всех удалось эвакуировать.

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Сообщается, что правоохранители открыли уголовное дело по статье об убийстве. В Констанцу выехали столичные криминалисты, которые при координации с местной прокуратурой проведут расследование на месте и возьмут необходимые образцы. Медицинские устройства будут сняты для экспертизы, чтобы определить, была причиной пожара техническая неисправность или же человеческая ошибка.

В целом в больнице на утро 1 октября пребывало 113 пациентов. Сообщается, что переживших инцидент перевели в больницу скорой помощи уезда Констанца, пневмофтизиологическую больницу и мобильный госпиталь инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в начале сентября 14 человек погибли в городе Тетово (Северная Македония) в результате пожара в больнице, где размещались пациенты с коронавирусной инфекцией.

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