Общество 2 часа назад

В Киеве на Позняках горела гимназия: эвакуировали 1,5 тысячи детей (ФОТО)

Пожар произошел в столовой на первом этаже

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киевской инженерной гимназии на улице Княжий Затон утром 1 октября произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 1,5 тысячи учеников. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о возгорании в учебном заведении поступило спасателям в 10:05. Прибыв на место, они установили, что произошло оно в столовой на первом этаже 4-этажного здания.

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Мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса были проведены администрацией гимназии еще до прибытия сотрудников ГСЧС.

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В 10:31 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров, а уже в 10:35 потушен. На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Погибших и травмированных нет. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, недавно на Южной Борщаговке в Киеве горел хостел, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы.

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