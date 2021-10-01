В Киеве на Позняках горела гимназия: эвакуировали 1,5 тысячи детей (ФОТО)

В Киевской инженерной гимназии на улице Княжий Затон утром 1 октября произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 1,5 тысячи учеников. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о возгорании в учебном заведении поступило спасателям в 10:05. Прибыв на место, они установили, что произошло оно в столовой на первом этаже 4-этажного здания.

Мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса были проведены администрацией гимназии еще до прибытия сотрудников ГСЧС.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров, а уже в 10:35 потушен. На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Погибших и травмированных нет. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, недавно на Южной Борщаговке в Киеве горел хостел, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы.