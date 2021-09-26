Происшествия 40 минут назад

В Киеве на Южной Борщаговке горел хостел, есть жертвы

Пожар произошел в Святошинском районе столицы

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня ночью, 26 сентября, в Святошинском районе Киева в одном из хостелов произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.

Как сообщает пресс-центр горуправления ГСЧС, пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел, на улице Симиренко, 36.

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По указанному адресу были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

В 3:31 пожар был локализован и в 3:53 — ликвидирован. Огонь затронул 40 квадратных метров помещения.

В момент возгорания в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно — перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третий мужчина 1987 года рождения был обнаружен без признаков жизни во время тушения пожара.

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Пострадавшего мужчину, получившего травмы от падения с высоты, госпитализировали в 1-ю областную клиническую больницу для обследования.

На месте происшествия работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, 3 сентября в Печерском районе Киева на улице Большая Васильковская, 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела.

Впоследствии представители украинского бизнеса решили оказать помощь в восстановлении костела Святого Николая, который пострадал от пожара, и организовывают сбор средств на его реконструкцию.

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