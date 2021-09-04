Украинский бизнес собирает деньги на восстановление сгоревшего костела Святого Николая

Представители украинского бизнеса решили оказать помощь в восстановлении костела Святого Николая, который пострадал от пожара, и организовывают сбор средств на его реконструкцию.

Реквизиты для помощи костела, в котором вчера произошел пожар, опубликовало Министерство культуры и информационной политики Украины.

Так, по словам главы Минкульта Александра Ткаченко, на реконструкцию костела 1 млн грн решило выделить руководство крупнейшего онлайн-ритейлера в Украине ROZETKA.

"Я говорил с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы узнать масштаб повреждения. Пока точных оценок нет, но уже понятно, что огонь сильно повредил костёл, и ремонтные работы должны начаться срочно, до наступления холодов. Мы не можем стоять в стороне, а также призываем украинский бизнес приобщаться. Это наша история и гордость", — заявил соучредитель и СЕО ROZETKA Владислав Чечеткин.

После этого к сбору средств уже присоединились Monobank, ПУМБ, Альфа Банк, SD Capital, Максим Корецкий — они также передают по 1 млн грн.

Кроме этого, такую сумму перечислил также экс-министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Для всех, кто хочет приобщиться к спасению костела — счет Национального дома органной и камерной музыки:

ЕГРПОУ: 05509524

ИНН: 055095226553

Р/UA +893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: "Благотворительная помощь на реставрационные работы".

Напомним, 3 сентября в Печерском районе Киева на улице Большая Васильковская, 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела.

Храм построен в 1899 — 1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким.