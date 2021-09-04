Происшествия 30 минут назад

В Киеве горел костел Святого Николая (ФОТО, ВИДЕО)

В результате пожара были частично повреждены орган и внутренняя отделка костела

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

3 сентября в Печерском районе Киева на улице Большая Васильковская 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар.

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Как передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела.

В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 — ликвидирован.

По данным ГСЧС, в результате пожара жертв и пострадавших нет.  К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

По словам министр внутренних дел Дениса Монастырского, спасатели приехали через 6 минут после вызова.

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть, конструкции костела ничего не угрожает. Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия ", — рассказал Монастырский.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад, а тендер был заблокирован.

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Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные. В результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.".

Глава МВД и министр культуры подчеркнули, что костел будет полностью восстановлен.

Храм построен в 1899 — 1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким.

Как сообщалось ранее, 18 июля 2020 года во французском городе Нант вспыхнул пожар в старинном готическом соборе Святых Петра и Павла.

Собор начали строить в 15 веке. Строительство и перестройки продолжались почти 500 лет.

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Храм уже горел в 1972 году, тогда огонь повредил крышу здания. Тогда сооружение пришлось закрыть на реставрацию на 3 года.

Напомним, что пожар произошел лишь через год после того, как во Франции уже пылал знаменитый собор Нотр-Дам в Париже — один из крупнейших архитектурных сокровищ мира.

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