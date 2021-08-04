Происшествия 40 минут назад

Пожар в Киеве: на Куреневке горят склады (ФОТО)

На месте работают сотрудники ГСЧС, причина пожара пока неизвестна

Фото: dtp.kiev.ua Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

Сегодня, 4 августа, в Киеве на улице Куреневская, 21 на производственных складах возник масштабный пожар.

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Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По предварительной информации, склады являются недействующими.

Как передает Telegram-канал dtp.kiev.ua, на месте работают сотрудники ГСЧС.

В настоящее время причина возгорания неизвестна.

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Напомним, 1 августа в селе Нерубайское Одесского района возник масштабный пожар на складах.

Ранее масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода.

Напомним, в июле в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.

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