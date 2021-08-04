Пожар в Киеве: на Куреневке горят склады (ФОТО)

Сегодня, 4 августа, в Киеве на улице Куреневская, 21 на производственных складах возник масштабный пожар.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По предварительной информации, склады являются недействующими.

Как передает Telegram-канал dtp.kiev.ua, на месте работают сотрудники ГСЧС.

В настоящее время причина возгорания неизвестна.

Напомним, 1 августа в селе Нерубайское Одесского района возник масштабный пожар на складах.

Ранее масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода.

Напомним, в июле в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.