Происшествия 1 час назад

Масштабный пожар возник на складах под Одессой: с огнем борются более 80 спасателей (ФОТО)

Огонь охватил около 10 тысяч квадратных метров

Пожар на складах в Одесской области. Фото: ГСЧС Пожар на складах в Одесской области. Фото: ГСЧС
Пожар на складах в Одесской области. Фото: ГСЧС

В селе Нерубайском Одесского района в воскресенье, 1 августа 2021 года, возник масштабный пожар на складах.

Сейчас с огнем борются более 80 спасателей, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и распространением огня внутри панелей", — говорится в сообщении.

Известно, что 1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в селе Дачное Одесского района (452 км автодороги М-05 "Киев — Одесса").

По состоянию на 11:10 площадь пожара составляла около 10 тысяч квадратных метров.

Читайте также:
Пожар в Ивано-Франковске: из общежития вуза эвакуировали 88 студентов (ФОТО)

К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По информации местных СМИ, пожар мог начаться от наружного блока системы кондиционирования. Сейчас горит под обшивкой, языки пламени вырываются наружу, сгорели продукты внутри.

По состоянию на 11:29 пожар в Одесском районе в отдельно стоящем трехэтажном складском здании был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров.

Ранее масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода.

Напомним, в июле в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Президент Турции Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия
Президент Турции Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия
Пожар в Ивано-Франковске: из общежития вуза эвакуировали 88 студентов (ФОТО)
Пожар в Ивано-Франковске: из общежития вуза эвакуировали 88 студентов (ФОТО)
"Новая почта" ужесточит контроль за посылками после взрывов в почтоматах в Киеве и Одессе
"Новая почта" ужесточит контроль за посылками после взрывов в почтоматах в Киеве и Одессе
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Создатель стартапа по производству электрогрузовиков может сесть в тюрьму на четверть века

  2. Стоимость биткойна снова пошла резко вверх

  3. Страховой финтех с начала года привлек рекордный объем инвестиций

  4. СБУ призналась, что судья Чаус у них: "Ему предоставляется медпомощь"

  5. Коронавирус: в Украине двумя дозами вакцины от COVID-19 привили более 2 млн человек

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...