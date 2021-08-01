Масштабный пожар возник на складах под Одессой: с огнем борются более 80 спасателей (ФОТО)

В селе Нерубайском Одесского района в воскресенье, 1 августа 2021 года, возник масштабный пожар на складах.

Сейчас с огнем борются более 80 спасателей, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и распространением огня внутри панелей", — говорится в сообщении.

Известно, что 1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в селе Дачное Одесского района (452 км автодороги М-05 "Киев — Одесса").

По состоянию на 11:10 площадь пожара составляла около 10 тысяч квадратных метров.

К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По информации местных СМИ, пожар мог начаться от наружного блока системы кондиционирования. Сейчас горит под обшивкой, языки пламени вырываются наружу, сгорели продукты внутри.

По состоянию на 11:29 пожар в Одесском районе в отдельно стоящем трехэтажном складском здании был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров.

Ранее масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода.

Напомним, в июле в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.

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