В Ужгороде произошел масштабный пожар на складах механического завода (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар произошел 29 июля на складах Ужгородского механического завода. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области,

Сообщение пожаре в одноэтажном здании (15 х 70 метров) на улице Гагарина поступило спасателям в 11:40. По предварительным данным, произошло возгорание кровли складских помещений.

Лишь к 16:01 огонь удалось локализовать на площади 1 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 12 единиц основной и специальной техники и 44 человека личного состава оперативно-спасательной службы Закарпатья.

Как сообщает издание "Мукачево.net", известно, что на заводе ремонтировали крышу, и во время заливки его смолой она вспыхнула из-за высокой температуры.

Напомним, что ранее в июле в Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании в местности Пирогово в Голосеевском районе.

В конце мая сгорело помещение частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар" в Харькове.

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