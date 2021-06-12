Энергетика 50 минут назад

В Одессе горела трансформаторная подстанция компании Ахметова (ФОТО)

В трансформаторе подстанции произошло короткое замыкание, из-за чего загорелась изоляция

Фото: пресс-центр ГСЧС Фото: пресс-центр ГСЧС
Фото: пресс-центр ГСЧС

Сегодня, 12 июня в 17:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что в городе Одесса по улице Транспортная на территории ДТЭК "Одесские электросети" произошло возгорание трансформаторной подстанции.

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Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному номеру вызова.

По информации пожарно-спасательного подразделения, в трансформаторе подстанции произошло короткое замыкание, из-за чего загорелась изоляция.

В 18:27 пожар локализован и в 18:28 ликвидирован на площади двух квадратных метров.

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Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 38 человек личного состава.

Стоит отметить, что аналогичная авария произошла 14 апреля прошлого года в Дарницком районе Киева. Тогда на пульт Центральной диспетчерской службы поступил сигнал об аварийном отключении трансформатора на подстанции "Харьковская".

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря 2020 года в Харьковской области произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

 

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