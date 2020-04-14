Происшествия 50 минут назад

В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК

Абонентов переподключили к резервным источникам питания. На месте работает аварийно-восстановительная бригада

В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК
Фото: ГСЧС

Сегодня, 14 апреля, в 11:17 на пульт Центральной диспетчерской службы поступил сигнал об аварийном отключении трансформатора на подстанции "Харьковская", которая расположена в Дарницком районе города Киева.

Как сообщили в "ДТЭК Киевские электрические сети", причина отключения — возгорание электрооборудования.

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"Уже в 11:35 аварийная бригада прибыла на место происшествия и предоставила доступ пожарным к ликвидации пожара. Аварийное оборудование полностью обесточено. Все абоненты переподключены на резервный источник питания и обеспечены светом. На месте работает аварийно-восстановительная бригада", — сообщили в "ДТЭК Киевские электросети".

"Буквально 10 минут назад ДТЭК дал нам разрешение и отключил подстанцию, мы уже ликвидируем возгорание. По каким причинам — пока неизвестно, предварительно — замыкание в сети", — сообщили Delo.ua в секторе связи со СМИ Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киев.

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Напомним, 5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик, 7.

Киевский городской голова Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что из-за пожара частично были отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный — примерно 80 домов.

24 февраля в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 1, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар в ресторане. 

9 февраля на ВДНХ также произошел пожар на улице Ясиноватской. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров.

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