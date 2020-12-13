Происшествия 1 час назад

На Харьковщине горела теплоэлектростанция (ФОТО)

На ТЭС загорелись два регенеративных воздушных подогревателя, после чего произошло повышение температуры в четырех зольных бункерах

Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ночь с 12 на 13 декабря в Харьковской области произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

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Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании в корпусе Б энергоблока №9 поступило на номер 101 в 1:04.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и 2 — на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров", — информируют в ГСЧС.

По информации спасательного ведомства, в 3:45 пожар был локализован, в 8:36 — полностью ликвидирован.

В ГСЧС отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Напомним, 12 декабря в Киеве в пристройке к гостинице "Экспресс", расположенной в Шевченковском районе, вспыхнул пожар.

Возгорание произошло в заведении общественного питания, которое находится в одноэтажной пристройке к зданию отеля, площадью 40 квадратных метров.

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