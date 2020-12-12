В Киеве горела гостиница "Экспресс" (ВИДЕО)

12 декабря в Киеве около гостиницы "Экспресс", которая расположена на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры (Шевченковский район), возник пожар.

Как рассказали корреспонденту Delo.ua в пресс-службе ГУ ГСЧС в городе Киеве, возгорание произошло заведении общественного питания, которое находится в 1-этажной пристройки к зданию отеля площадью 40 квадратных метров.. Сообщение о пожаре поступило в 11:35.

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По словам очевидцев, которые сняли пожар на видео, на момент съемки на месте происшествия пожарных еще не было.

В ГСЧС сообщили, что спасатели локализовали пожар в 11:57, а в 12:02 он был потушен.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.

Напомним, 1 марта в 12:10 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" возник пожар.

По информации dtp.kiev.ua, из-за пожара была перекрыта Одесская трасса.