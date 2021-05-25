Общество 50 минут назад

В Харькове тушат пожар на заводе "Коммунар" (ФОТО, ВИДЕО)

По данным ГСЧС, на четвертом этаже здания загорелись рулоны ткани

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове тушат пожар в помещении частного предприятия в здании производственного объединения "Коммунар". Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного корпуса поступило спасателям в 16:47. Отмечается, что площадь возгорания составляет более 150 квадратных метров: горят ткани в рулонах.

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На месте происшествия работает восемь автоцистерн, три автолестницы, четыре единицы вспомогательной техники и 60 человек личного состава ГСЧС. Спасен один человек. В 18:15 пожар был локализован.

Отметим, что завод с 1950-х годов занимался выпуском бортовой и наземной аппаратуры для систем управления ракет-носителей оборонного и космического назначения, а также космических аппаратов.

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С 1999 года предприятие перешло также на выпуск комплектующих для железнодорожного транспорта. По данным сайте самого завода, по состоянию на 2020 год основным партнером "Коммунара" был запорожский машзавод "Мотор Сич" (ныне подвергшийся национализации), а номенклатура продукции имела широкий спектр от электронных регуляторов и счетчиков наработки для авиатехники до систем управления объектами спецназначения.

Также завод сотрудничает с предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в создании исполнительных устройств систем автоматики для бронетанковой техники.

Напомним также, что в начале апреля в Харькове произошел большой взрыв с пожаром на маслозаводе: тогда погиб работник предприятия.

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