На "Азовстали" произошел взрыв при загрузке лома на переплавку: работник лишился ноги

В Мариуполе правоохранители выясняют обстоятельства взрыва на металлургическом комбинате "Азовсталь", произошедшего 16 апреля. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Установлено, что около 19:00 в тот день в конвертерном цехе комбината во время заправки печи металлоломом для переплавки, произошел взрыв неустановленного предмета.

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В результате 29-летний мастер цеха получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей правой голени, ставший причиной ампутации ноги, и травматический шок третьей степени. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Дело ведется по факту нарушения правил безопасности на производстве при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшего тяжкие последствия (часть 2 статьи 272 ​​Уголовного кодекса).