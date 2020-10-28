Два человека погибли из-за взрыва на газораспределительной подстанции под Харьковом (ФОТО)

Два человека погибли и девять пострадали в результате взрыва 28 октября на территории газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в этом регионе.

Взрыв произошел в 11:35, в результате частично обрушилось строение ГРП и произошло возгорание газа.

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило правоохранителям в 11:47.

На место срочно выехало руководство Дергачевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Информацию о пострадавших полиция дает ту же, что и ГСЧС.

Напомним, что в сентябре у поселка Чабаны под Киевом взорвался газопровод, но его удалось починить за пару дней.

Вскоре взрыв газового баллона произошел на пивзаводе Carlsberg в Киеве. ЧП было вызвано нарушением работниками компании-подрядчика техники безопасности при сварочных работах.