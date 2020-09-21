На киевском заводе Carlsberg прогремел взрыв (ФОТО)

20 сентября на Киевском пивоваренном заводе Carlsberg Ukraine произошел взрыв газового баллона.

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Об этом на своей странице в Facebookсообщил генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16:00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась. Крыша очистных сооружений повреждена — сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко", — написал он.

По словам Шевченко, предварительная версия — взрыв газового баллона произошел из-за нарушения работниками подрядчика техники безопасности при проведении сварочных работ.

В настоящее время ведется расследование. Шевченко добавил, что предприятие было застраховано.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group — одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, сидр и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие напитки.

Напомним, в начале сентября в Харькове на территории авторынка "Барабашово" по проспекту Юбилейному произошел взрыв.