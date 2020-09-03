Происшествия 60 минут назад

В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв, поврежден транспорт

В результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора, люди не пострадали

Поврежденный от взрыва трактор. Фото: Нацполиция Поврежденный от взрыва трактор. Фото: Нацполиция
Поврежденный от взрыва трактор. Фото: Нацполиция

В Харькове на территории авторынка "Барабашово" по проспекту Юбилейному произошел взрыв.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства повреждения техники, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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"Информация о взрыве на территории авторынка по проспекту Юбилейному поступила в полицию 3 сентября около 4:40", — говорится в сообщении.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

"В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. В результате происшествия пострадавших нет", — доложили в полиции.

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Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Днепре взорвалась машина, в результате чего погиб 71-летний мужчина.

Также сообщалось, что в Одессе на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв.

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