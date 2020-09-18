Взорвавшийся газопровод под Киевом починили

Текущее состояние ремонта взорвавшегося газопровода КЗУ-1 (Киев — Западная Украина-1) возле поселка Чабаны Киевской области позволяет говорить о ликвидации критических последствий инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В частности, по состоянию на 14:00 четверга, 17 сентября, на участке газопровода КЗУ-1 (Киев — Западная Украина-1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации, произошедшей 15 сентября 2020 года.

"Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий инцидента", — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас на месте ликвидации круглосуточно работают ремонтные бригады ОГТСУ, аварийно-восстановительные работы идут по графику.

Известно, что на данный момент смонтированы все 38 метров нового трубопровода и проведена дефектоскопия сварных стыков, которая показала положительные результаты.

Как отмечается, сейчас идет подготовка поверхности трубы для устройства изоляционного покрытия, которое используется для защиты от коррозии.

"Таким образом, газопровод КЗУ-1 восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме. Для окончательной ликвидации всех последствий разгерметизации будет осуществлено проведение земляных работ, а именно засыпка траншеи, рекультивация и восстановление плодородного слоя почвы в ближайшие дни", — доложили в ОГТСУ.

При этом там заверили, что перерывов с поставкой потребителей в Украине и функции Оператора ГТС по транзиту природного газа по территории Украины нет.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также сообщили об исправности магистрального газопровода.

"По состоянию на 7:00 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", — доложили в ГСЧС.

Напомним, около полуночи с 14 на 15 сентября под Киевом в поселке Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления. При этом перепугавшиеся местные жители стали покидать поселок на автомобилях.

Около 01:30 местные жители сообщили о том, что шум прекратился — вероятно, газ в газопроводе перекрыли.