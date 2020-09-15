В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)

Около полуночи с 14 на 15 сентября под Киевом в поселке Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Перепугавшиеся местные жители стали покидать поселок на автомобилях. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

"Я только что сидел дома в Хотове, произошел взрыв, и сейчас чрезвычайный шум стоит. Скорее всего взорвался магистральный газопровод высокого давления. Если оно рванет, будет все серьезно. Шум такой, что я за полкилометра от этого газопровода ничего не слышу. Сильно "валит" газ, нужно "смываться" отсюда. У меня аж руки трусятся", — рассказал Богдан Гдал.

Происшествие случилось на улице Полевой. Шум от исходящего из газопровода газа по утверждениям очевидцев длился более 20 минут. За это время перепуганные жители Чабанов стали выезжать из поселка на автомобилях.

"Народ с Чабанов перепуганный выезжает, и возле КЛО (АЗС — Delo.ua) патрули и пожарные расчеты", — написал в Facebook Александр Туголуков.

О произошедшем также сообщила украинская певица Гайтана, которая указала, что "был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме".

"Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то громко шуметь", — написала певица.

Около 01:30 местные жители сообщили о том, что шум прекратился — вероятно, газ в газопроводе перекрыли. Официально пока ГСЧС Украины и другие официальные службы о происшествии не сообщали.