Происшествия 1 час назад

Авария на газопроводе под Киевом: транзит газа в ЕС обеспечен в штатном режиме

Из-за ЧП временно была перекрыта подача газа

Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго
Фото: Минэнерго

Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи пгт Чабаны была перекрыта подача газа.

Однако транзит природного газа в страны Европы обеспечивается в штатном режиме в заявленных объемах, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Кратко и по делу в Telegram

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины).

"В 01:10 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент ремонтные работы на месте аварии продолжаются.

"Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы по украинской ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах", — заверили в Минэнерго.

Читайте также:
В Луганской области обнаружили взрывчатку возле газопровода (ФОТО)

Напомним, около полуночи с 14 на 15 сентября под Киевом в поселке Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления. При этом перепугавшиеся местные жители стали покидать поселок на автомобилях.

Около 01:30 местные жители сообщили о том, что шум прекратился — вероятно, газ в газопроводе перекрыли.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)
В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)
Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек
Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек
В ДТП под Киевом попали грузовики, автобус и легковушка: 5 жертв, 20 пострадавших (ФОТО)
В ДТП под Киевом попали грузовики, автобус и легковушка: 5 жертв, 20 пострадавших (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Никополе застрелили двух мужчин: по области введена спецоперация

  3. Бизнесы в каких сферах помогают развивать гранты от компании "Эпицентр К"

  4. Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы. Олег Филимонов от "Слуги народа" — третий

  5. В поселке Чабаны под Киевом взорвался газопровод: "Нужно смываться отсюда" (ВИДЕО)

Загрузка...