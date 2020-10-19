В Харькове взорвали старый элеватор у вокзала (ВИДЕО)

В Харькове 18 октября попытались демонтировать путем подрыва одно из зданий старого элеватора на улице Евгения Котляра (Красноармейской) в районе Южного железнодорожного вокзала.

Движение транспорта по улице на время было перекрыто, а посмотреть на зрелище собрались сотни горожан.

В результате взрыва здание не было разрушено полностью: оставшаяся часть устояла, накренившись в сторону, противоположную улице.

Зернохранилище было заброшено еще в 1995 году. До 2008 года велся демонтаж конструкций комплекса, после его приостановки оставшиеся здания постепенно разрушались сами.

Объект считается популярным местом как для экстремалов-руферов, так и для бездомных граждан.

Тем временем, пока старые элеваторы сносят, в Украине строят и новые. Так, недавно элеваторный хаб открыли в селе Ивановка Ставищенского района Киевской области, а в июне запустили третью очередь зернового элеватора в Городенке Ивано-Франковской области.

Напомним также, что в Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва.