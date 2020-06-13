На Прикарпатье открыли элеватор для хранения зерна из нескольких областей

В городе Городенка (Ивано-Франковская область) открыли третью очередь зернового элеватора, мощность которого составляет 47 тысяч тонн, а сметная стоимость — 163 млн грн, сообщает "Западный курьер".

"Деятельность частного предприятия "Агрофирма "Вільхівці" — это сочетание новых идей, новых подходов и решений стало залогом успеха предприятия. Для области — это сотни новых рабочих мест, наполнения местной казны, развитие социальной инфраструктуры", — отметил Виталий Федорив, председатель Ивано-Франковской ОГА.

По словам Федорива, ввод в эксплуатацию современного элеватора позволит хранить до 122 тысяч тонн зерна.

Таким образом, он обеспечит потребность в хранении урожая не только Ивано-Франковской, но и соседних областей.

Как заявил глава предприятия Иван Приймак, новый элеватор даст возможность хранить одновременно зерно четырех разных культур. Ежедневно он может принимать до 5 тысяч тонн зерна.

Все функции элеватора автоматизированы, управляются через компьютерную систему. Также он оснащен автоматической системой пожаротушения. Это позволит предотвращать возгорания зерновых культур.

Ранее сообщалось, что агропромышленная компания Cygnet начинает строительство элеватора в селе Козятин Винницкой области.