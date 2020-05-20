"Эпицентр К" приобрел часть активов "Сварог Вест Груп"

Группа компаний "Эпицентр К" успешно завершила сделку по приобретению части активов "Сварог Вест Групп" в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро".

В результате присоединения новых активов общая площадь земель, находящихся в обработке предприятий "Эпицентр Агро", увеличилась почти на 40% –до 160 тысяч га, а объемы посевных площадей на территории Хмельницкой области в структуре агрохолдинга достигли 45%, сообщает пресс-служба "Эпицентра".

По словам руководителя аграрного направления "Эпицентр К" Василия Мороза, в ближайшее время агрохолдинг сосредоточится на интеграции новых активов в единую систему сельскохозяйственного производства "Эпицентр Агро" и продолжит работать над улучшением операционной эффективности.

Указано, что в состав предприятий приобретенного общества входит мощное растениеводческое направление, семенной завод, животноводство и зернохранилища, дальнейшим развитием которых планирует заниматься "Эпицентр Агро".

Как отмечается, одной из приоритетных задач агрохолдинга является увеличение объемов экспорта выращиваемого зерна и дальнейшее развитие элеваторного хозяйства, в частности, в Хмельницкой области.

"В следующем маркетинговом году благодаря активному развитию элеваторной инфраструктуры на Хмельнитчине, осуществляемой параллельно с увеличением земельного банка, экспорт зерна собственного урожая вырастет на 40-50% — до 1-1,1 млн тонн", — прогнозирует заместитель руководителя "Эпицентр Агро" по элеваторному направлению, руководитель отдела трейдинга Светлана Никитюк.

По ее словам, для достижения этой цели начато строительство нового маршрутного элеватора на территории Антонинского ХПП (Красиловский район), приобретенного вместе с активами "Хмельницк-Агро".

"Вместо старых складов напольного хранения будет возведен современный силосный элеватор мощностью 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна с тремя мощными сушилками", — отметила Никитюк.

Предполагается, что появление новых элеваторов в Хмельницкой области, которая давно испытывает недостаток современных мощностей для хранения выращенного в области урожая (в частности, увеличение мощностей в Закупном и Антонинах), позволит небольшим агропроизводителям не только улучшить качество своего зерна, но и оперативно доставлять зерно в порты и быстро получать деньги от реализации урожая.

Известно, что, кроме развития элеваторного направления, "Эпицентр Агро" также пересмотрел структуру посевных площадей на новых кластерах в Хмельницкой области. Ассортимент из 15 сельхозкультур, которые выращивались там ранее, сокращен вдвое в пользу зерновых и масличных. Также выделены площади под выращивание крупяных и органических культур.

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"Сейчас на базе бывших предприятий "Сварог Вест Групп" специалистами агрохолдинга осуществляются мероприятия, направленные на загрузку мощностей семенного завода и предприятия по доработке семян голозерной тыквы. Внедрение такого комплексного подхода в результате должно обеспечить более эффективное управление растениеводческому направлению "Эпицентр Агро", — резюмировали в компании.

Как известно, "Эпицентр Агро" входит в топ-10 крупнейших агрохолдингов в Украине и обрабатывает 160 тысяч га в Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В его состав входят животноводческие комплексы, два семенных завода и элеваторы общей мощностью свыше 1 млн тонн.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Эпицентр К" подписала кредитное соглашение в размере $70 млн от Черноморского банка торговли и развития (BSTDB) на развитие агробизнеса.

Напомним, в этом маркетинговом году компания "Эпицентр" реконструировала два своих элеватора и еще два построил с нуля. В совокупности это позволяет компании хранить 800 тысяч тонн зерна одновременно.