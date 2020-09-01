G.R. Agro планирует запустить семь речных терминалов по перевалке сельхокультур

Группа компаний G.R. Agro решила в течение двух лет запустить еще семь речных терминалов по перевалке зерновых и масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба G.R. Agro.

Кроме того, в 2021 году компания планирует приобрести одну или две баржи (вместимостью 2 тысячи тонн каждая) для перевозки грузов.

В компании отмечают, что, скорее всего, этот проект будет финансировать один из канадских банков.

"Инвестиции в этот проект могут составить $5 — 6 млн, которые при хорошей навигации можно окупить за 4 — 5 лет. Итак, сформировав мощную базу для хранения сельхозпродукции, в 2020-2021 годах ГК G.R. Agro сосредоточится на развитии автомобильной и речной логистики, чтобы совершенствовать сервис", — говорится в сообщении.

Впервые работать с речным транспортом компания начала в конце 2018 года. Весной 2019 ГК G.R. Agro отправила пять барж, не прекращая выгрузки.

В июле 2020 года компания запустила в эксплуатацию перегрузочный терминал на Днепре в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.

К лету 2021 года на территории терминала планируют установить силосы вместимостью 15 тысяч тонн единовременного хранения.

Группа компаний G.R. Agro основана в 2005 году в Онтарио, Канада. Работу в Украине начала в 2010 году.

Оперирует сетью элеваторов в Днепропетровской и Запорожской областях общей мощностью 112 тысяч тонн. Большую часть в портфеле компании занимают пшеница, подсолнечник и кукуруза.

Напомним, в июне компания "НИБУЛОН" инвестировала $ 23 млн в строительство нового перегрузочного терминала в с. Марьянское Апостоловского района Днепропетровской области. Это уже 10-й такой объект на каскаде Днепра и первый в этом регионе.

Терминал построили в течение трех месяцев с соблюдением всех мер безопасности, когда Украина находилась в условиях карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.