В Харьковской области из Госрезерва похитили 250 тонн зерна на 2,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.

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По данным следствия, в течение 2018 — 2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны похитили и продали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 млн грн.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в Киеве задержали организатора схемы хищения имущества одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины. Чиновник требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия.