На миллионной взятке задержали организатора хищения зерна из Госрезерва (ФОТО)

В Киеве задержали организатора схемы хищения имущества одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн грн неправомерной выгоды. Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия", — говорится в сообщении.

Указано, что следователи ГУ Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора и оперативного сопровождения СБУ задержали злоумышленника.

Правоохранители установили, что советник директора одного из госпредприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

Уточняется, что за 1 млн грн взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на складах госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн, но при этом пшеница на склад так и не поступила.

Впоследствии частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.

Как отмечается, таким образом, злоумышленник должен был предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, которая принадлежит государству и сохраняется на этом госпредприятии, на общую сумму около 8 млн грн.

Действия задержанного квалифицированы по статье мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Ранее на трех предприятиях Госрезерва было обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч тонн, а на третьем — 112 тысяч тонн.

Следователи СБУ открыли уголовное производство.

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол отметил, что ранее полиция не имела оснований проверять, имеется ли в Госрезерве 150 тысяч тонн зерна, недостаток которого обнаружил аудит, потому что предыдущие проверки показывали, что в системе все хорошо.