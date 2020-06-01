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АПК 50 минут назад

Из Госрезерва Украины пропало 150 вагонов зерна — аудит

Сумма убытков составила более 800 млн грн

Зерно в Госрезерве. Фото: business-magazine.online Зерно в Госрезерве. Фото: business-magazine.online
Зерно в Госрезерве. Фото: business-magazine.online

Результатом аудита Государственного резерва Украины стала недостача 2700 тонн зерна на 800 млн грн убытков.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита.

"Прожорливые мыши добрались также до структуры Госрезерва в Черткове Тернопольской области. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в 150 вагонов-зерновозов", — написал Апостол в соцсети.

В апреле 2020 года стало известно, что в некоторых регионах из-за неблагоприятных погодных условий аграрии начали пересевать зерновые.

Напомним, в начале февраля начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки руководителю Госрезерва.

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2 апреля более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины.

В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.

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