Из Госрезерва Украины пропало 150 вагонов зерна — аудит

Результатом аудита Государственного резерва Украины стала недостача 2700 тонн зерна на 800 млн грн убытков.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита.

"Прожорливые мыши добрались также до структуры Госрезерва в Черткове Тернопольской области. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в 150 вагонов-зерновозов", — написал Апостол в соцсети.

В апреле 2020 года стало известно, что в некоторых регионах из-за неблагоприятных погодных условий аграрии начали пересевать зерновые.

Напомним, в начале февраля начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки руководителю Госрезерва.

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2 апреля более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины.

В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.