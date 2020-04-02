Неизвестные захватили главный офис Госрезерва

Сегодня утром, 2 апреля, более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины.

Как сообщает пресс-служба Госрезерва, в результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.

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"Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронному пропуску. При этом, неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство.

"По просьбе охраны не нарушать режим карантина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Не известно, зафиксировал ли патруль нарушения неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем более в помещении менее 40 квадратных метров", — информируют в Госрезерве.

После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства.

На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к Председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. В свою очередь, им сообщили, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом.

Что касается масок, то в Госрезерве сообщили, что передали все 9 млн 986 тысяч масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

"Во время, когда страна требует максимальной сплоченности и слаженности действий с целью уменьшения последствий эпидемии COVID-19, некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды, выступая заказчиками подобных провокаций. Попытки втянуть Государственное агентство резерва Украины в свои политические игры, использовав в своих интересах, продолжаются в течение последних трех месяцев, но особой циничности они приобрели сегодня", — отмечают в ведомстве.

Напомним, в начале февраля начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки руководителю Госрезерва.