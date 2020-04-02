Происшествия 30 минут назад

Неизвестные захватили главный офис Госрезерва

Нападавшие, которые были без средств индивидуальной защиты, повредили имущество и, возможно, заразили сотрудников Госрезерва коронавирусом

Неизвестные захватили главный офис Госрезерва Неизвестные захватили главный офис Госрезерва
Фото: Госрезерв

Сегодня утром, 2 апреля, более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины.

Как сообщает пресс-служба Госрезерва, в результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.

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"Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронному пропуску. При этом, неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство.

"По просьбе охраны не нарушать режим карантина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Не известно, зафиксировал ли патруль нарушения неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем более в помещении менее 40 квадратных метров", — информируют в Госрезерве.

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После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства.

На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к Председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. В свою очередь, им сообщили, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом.

Что касается масок, то в Госрезерве сообщили, что передали все 9 млн 986 тысяч масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

"Во время, когда страна требует максимальной сплоченности и слаженности действий с целью уменьшения последствий эпидемии COVID-19, некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды, выступая заказчиками подобных провокаций. Попытки втянуть Государственное агентство резерва Украины в свои политические игры, использовав в своих интересах, продолжаются в течение последних трех месяцев, но особой циничности они приобрели сегодня", — отмечают в ведомстве.

Напомним, в начале февраля начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки руководителю Госрезерва. 

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